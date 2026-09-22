Sivas\'ta motor aksamında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ta aracın motor aksamında sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kentte işe gitmek için aracına binen bir otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını tarihi kent meydanında durduran sürücü, motor bölümünde mahsur kalan kediyi fark edip kendi çabasıyla çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, aracın kaput kısmında mahsur kalan kediyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlarla çıkarılan yavru kedi bakımı için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.