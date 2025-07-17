Sivas'ta Motor Kısmına Sıkışan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Motor Kısmına Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Sivas\'ta Motor Kısmına Sıkışan Kedi Kurtarıldı
17.07.2025 10:23  Güncelleme: 10:26
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Sivas'ta bir vatandaşın aracından gelen garip sesler üzerine itfaiye ekiplerine başvurması sonucu motor kısmına sıkışan yavru kedi, uzman ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Sivas'ta aracından gelen sesi fark eden vatandaş, itfaiye istasyonuna gelerek ekiplerden yardım istedi. Motor kısmına sıkışan kedi, uzman ellerin müdahalesiyle çıkartıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sivas'ta meydana geldi. İddialara göre, yolda ilerlediği sırada aracından gelen garip sesleri fark etti. Sürücü daha sonra Sivas Belediyesi İtfaiye istasyonuna uğrayarak ekiplerden yardım istedi. İtfaiye personeli tarafından yapılan incelemede, aracın motor kısmına bir yavru kedinin sıkıştığı tespit edildi. Kedi, ekiplerin dikkatli, sabırlı ve uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı. Yaşadıklarından dolayı korkan ve saldırgan tavırlar sergileyen kedi hayvan barınağına gönderilmek üzere gözetim altına alındı.

"Korkmuş ve ürkmüş bir haldeydi"

Kedinin yaşananlardan dolayı korktuğunu ve ürktüğünü ifade eden Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli, "Vatandaşımız arabasından sesler duymuş ve ne olduğunu anlayamamış. Yoldan geçerken de itfaiye istasyonuna uğrayayım baksınlar deyip buraya uğramış. Biz de aracı incelediğimizde yavru bir kedinin motor kısmı sıkıştığını fark ettik. Ekip arkadaşlarımız yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Aracın motor kısmına girmişti bayağı zor bir noktaya ulaşmıştı. Korkmuş ve ürkmüş bir haldeydi. Bize de biraz saldırgan tavırlar sergiledi. Bu da bizim mesleğin zorluklarından bir tanesi. Kediyi de birazdan hayvan barınağına göndereceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Motor Kısmına Sıkışan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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