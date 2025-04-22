Sivas'ta Öğretmen Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 1 ölü 2'si ağır 14 yaralı

SİVAS - Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler bulunan 48 ATY 416 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelmekte olan 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir hava ambulansı yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.