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Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazada ölü bulunmadığını ve yaralananların hafif şekilde olduğunu belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

26.01.2024 - 15:48,
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Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi

SİVAS - Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında gerçekleşti. Asarcık köyünden dönen Kadıköy Belediyesine ait Neoplan marka 34 RT 099 plakalı, cenaze yakınlarını taşıyan otobüs kar nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

Sivas\'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi - Son Dakika


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