Sivas'ta Otobüsle Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Sivas'ta Otobüsle Otomobil Çarpıştı

Sivas\'ta Otobüsle Otomobil Çarpıştı

Suşehri'nde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.03.2025 03:48
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Sivas'ta bir otobüs ile otomobil çarpıştı, kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesinde meydana geldi. R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. idaresindeki 34 MJE 194 otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs ve otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otobüsle Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Orhan Demir:
    Allah korumuş ölen olmamış çok şükür 0 0 Yanıtla
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