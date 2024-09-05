Sivas\'ta Dereye Uçan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ulaş ilçesi Tecer Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mücahit Yancı (35) idaresindeki 58 ACD 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü olay yerine hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS