Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çataloluk köyünde meydana geldi. Ş.F. idaresindeki 58 SD 853 plakalı Tofaş marka otomobil ile H.K. idaresindeki 58 AFG 140 plakalı motosiklet yayla yolunda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS