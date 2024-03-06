Sivas\'ta Otomobil ile Tır Çarpışması: 2 Yaralı

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Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Üniversite kavşaktan dönmek isteyen H.S. yönetimindeki 60 BD 219 plakalı otomobile arkadan gelen M.S. idaresindeki 58 BR 466 plakalı tır çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan K.S. ve M.S. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS