Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu otogar üst kavşakta meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 TN 192 plakalı Ford marka otomobil aynı yönde seyreden R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü S.T. ile Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 64 yaşındaki Zeki K., tarım aracı olan 'Patpat'a bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeki K.'nın sağlık durumu kritik.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'in cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimlerini artırarak yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntülerini izlettiriyor.
Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada Fırat Yılmaz ve Furkan Geyik isimli 2 genç arkadaş hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gençler kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?