Sivas'ta bir otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Kayseri karayolunda meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 58 ES 292 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.'ye (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas'a sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Otomobil Kazası: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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