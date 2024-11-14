Sivas'ta Otomobil Müstakil Eve Saplandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Otomobil Müstakil Eve Saplandı

Sivas\'ta Otomobil Müstakil Eve Saplandı

Sivas'ta virajı alamayan otomobil, müstakil eve ok gibi saplandı; sürücü yaralandı.

14.11.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yoldan çıkan bir otomobil, yol kenarındaki müstakil eve ok gibi saplandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Hız nedeniyle virajı alamayan, K.K. idaresindeki 58 TK 555 plakalı BMW marka otomobil yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan müstakil evin duvarına ok gibi saplandı. Ev ve araçta hasar oluştu. Yaralanan sürücü ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otomobil Müstakil Eve Saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 00:41:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Otomobil Müstakil Eve Saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.