Sivas\'ta Otomobil Müstakil Eve Saplandı

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Sivas'ta yoldan çıkan bir otomobil, yol kenarındaki müstakil eve ok gibi saplandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Hız nedeniyle virajı alamayan, K.K. idaresindeki 58 TK 555 plakalı BMW marka otomobil yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan müstakil evin duvarına ok gibi saplandı. Ev ve araçta hasar oluştu. Yaralanan sürücü ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS