Sivas\'ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İmranlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 42 ACR 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İMAYKUT ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS