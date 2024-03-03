Sivas\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

Kayseri'de 17 yaşındaki genç 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir genç, evinin 9. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.