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Sivas'ta otomobilin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobilin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı

Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil yan yattı. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sivas\'ta otomobilin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı
03.01.2024 - 13:59,
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Sivas'ta virajı alamayan otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü ve araçtaki H.H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobilin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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