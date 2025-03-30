Sivas\'ta Samanlıkta Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İnceağa köyünde bir samanlıkta yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi stfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Samanlıkta maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS