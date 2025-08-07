Sivas\'ta Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta bir apartmanın dış cephesindeki klima havalandırmasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sularbaşı Mahallesi Petek Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın dış cephesinden gelen çırpınma seslerini duyan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek havalandırma kısmını kontrol etti. Daha sonra Klima sistemine sıkışmış halde can çekişen bir güvercin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir şekilde havalandırma sistemine müdahale ederek güvercini bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri, kurtarılan ve susuz kalan güvercine ilk olarak su içirdi. Durumunun iyi olduğu görülen güvercin, daha sonra itfaiye personeli tarafından gökyüzüne bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. - SİVAS