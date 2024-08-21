Sivas'ta Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Uyuşturucu Özendirme - Son Dakika
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Sivas'ta Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Uyuşturucu Özendirme

Sivas\'ta Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Uyuşturucu Özendirme

Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendiren bir kadın tutuklandı. Kadın, polis ifadesinde hesabının çalındığını ileri sürerek iki arkadaşını suçladı.

21.08.2024 12:40
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Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak ceza evine konulan kadının, polis ifadesindeki hesabının çalındığını ileri sürüp torbacı olarak tabir ettiği iki arkadaşını suçladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden "sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım: )" şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22) geçtiğimiz günlerde Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi çıktı

29 ayrı suçtan kaydı var

Gürkan'ın, 'Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Hesabım çalındı dedi, torbacı arkadaşlarını suçladı

Gürkan'ın polis ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gürkan ifadesinde suç içeren paylaşımların yapıldığı x hesabının 7 ay önce çalındığını, şifreleri değiştirildiği için hesabına erişim sağlayamadığını belirtti. Gürkan ayrıca ifadesinde suç içeren paylaşımlarından dolayı 'torbacı' olarak tarif ettiği İ.Ç. ve E.Ç. isimli iki arkadaşını sorumlu tuttu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Uyuşturucu Özendirme - Son Dakika

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