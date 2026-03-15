Sivas\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesi Şuğul mevkiinde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 23 AL 737 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan araç sürücüsü H.S. ve A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS