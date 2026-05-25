Sivas\'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yıldız Beldesi, Turgut Özal caddesi üzerinde yaşandı. Farklı istikametlerden gelen 58 ADJ 739 ve 06 FG 8013 plakalı otomobiller, hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS