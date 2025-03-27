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Sivas'ta Traktör ve Tır Kazası

Sivas\'ta Traktör ve Tır Kazası

Traktör tarlaya uçtu, yardım için durup bekleyen tıra çekici çarptı; 2 yaralı.

27.03.2025 07:06
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Tarlaya uçan traktörü gören tır sürücüsü yardım etmek için durdu, traktör için olay yerine giden çekici ise duramayarak tıra arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 05.00 sularında Sivas - Erzincan karayolu Yarhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada ilk olarak A.T. sürdüğü 58 ZA 569 plakalı traktörle Zara'dan Hafik istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayı gören 38 GS 017 plakalı tır sürücüsü durup yardım etmek istedi. Arkasından gelmekte olan U.S'nin kullandığı çekici de duramayarak tıra arkadan çarptı. Çekici sürücüsü ve yanında bulunan A.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Traktör ve Tır Kazası - Son Dakika

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