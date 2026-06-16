Sivas\'ta mutfak tüpü patladı, çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evde yalnız yaşayan yaşlı adam dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde Sivas'ın Gürün ilçesi Koyunlukoca köyünde meydana geldi. E.A.K.'ye ait ikamette, iddiaya göre tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi köydeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen E.A.K.'nin dumandan etkilendiği belirtildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SİVAS