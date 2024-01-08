 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta usulsüz avlanan avcılara yasal işlem uygulandı, telef olan keklikler imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta usulsüz avlanan avcılara yasal işlem uygulandı, telef olan keklikler imha edildi

Sivas'ın Kangal, Divriği ve Gürün ilçelerinde yapılan denetimlerde 4 avcının usulsüzce avlandığı tespit edildi. Avcılara yasal işlem uygulanırken, 6 adet Kınalı Keklik ve 1 adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi. Ele geçirilen telef hayvanlar imha edildi.

Sivas\'ta usulsüz avlanan avcılara yasal işlem uygulandı, telef olan keklikler imha edildi
08.01.2024 - 10:48,
Abone Ol

Sivas'ta usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem uygulanırken 6 adet Kınalı Keklik ve 1adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimler devam ediyor. Geçtiğimiz gün ekipler tarafından Sivas'ın Kangal, Divriği ve Gürün ilçelerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 ilçede toplamda 73 avcı kontrol denetlendi. Yapılan kontrollerde 4 avcının usulsüzce avlandığı ortaya çıktı. 4 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı. 4 avcıdan 6 adet Kınalı Keklik ve 1adet Çil Keklik telef olmuş halde ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen telef hayvanları imha edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kınalı, Sivas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta usulsüz avlanan avcılara yasal işlem uygulandı, telef olan keklikler imha edildi - Son Dakika


11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33
Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15
'Sakat mısın?' sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12
Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Son Dakika
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:04 ''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?
10:07 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı
09:55 Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:31:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta usulsüz avlanan avcılara yasal işlem uygulandı, telef olan keklikler imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement