Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları: 136 Gözaltı

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Sivas'ta bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik polisleri, ocak ayı içerisinde kent genelinde birçok operasyon düzenledi. 1 ila 31 Ocak tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 455 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 25 adet ecstasy, 697 adet sentetik ecza, 142 gram bonzai ele geçirildi. - SİVAS