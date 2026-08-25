Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
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Sivas'ta yapılan operasyonda 42 bin 906 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-19 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 19 parça halinde toplam 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 8 sentetik ecza hap, 0,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 0,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 31 adet 12 kalibre fişek ve uyuşturucu madde kesiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 makasa el konuldu. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçundan işlem yapıldı. 3 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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