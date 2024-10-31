Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 adreste 7 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı.

31.10.2024 18:04
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi ve köylerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 6 ayrı adreste yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 iklimlendirme tertibatı, 250 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 kubar esrar öğütücü, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 113 tabanca mühimmatı, 15 av tüfeği fişeği, 48 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile 3 arama dedektörü ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 Şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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