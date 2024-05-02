Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı

Sivas\'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 bin 660 adet sentetik ecza, 106 adet ecstacy ve bir kilo 342 gram esrar ele geçirildi.

02.05.2024 16:18
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Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01-30 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde; 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 bin 660 adet sentetik ecza, 106 adet ecstacy, bir kilo 342 gram esrar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı - Son Dakika
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