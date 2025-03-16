Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu

Geniş Video İzle

Sivas'ın Danışment Gazi Mahallesi'nde, yabancı uyruklu çoban ahırda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede çobanın öldüğünü tespit etti.

16.03.2025 14:56  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Danışment Gazi Mahallesi Hızmalı Caddesi üzerinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana gelen olayda; komşuları, öğle saatlerine kadar göremedikleri yabancı uyruklu çoban İkramjan Hojambardiyev'i aramak için sorumlu olduğu ahıra girdiler. Hojambardiyev'in hareketsiz olarak yerde yattığını gören komşuları, durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hojambardiyev'in öldüğünü tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ahırda çalışma yaptı. Çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadı. Hojambardiyev'in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hojambardiyev'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas\'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Otopsi, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    afgan çoban demek çokmu zor 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:44 Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59’a yükseldi Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:27 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14’üncüde tutuklandı 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 16:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.