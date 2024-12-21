Sivas\'ta yamaç paraşütçüsü 20 metreden yere çakıldı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan Sedat Üner, rüzgara kapılması sonucu 20 metreden düşerek yaralandı.

20 METREDEN DÜŞTÜ

İlçeye bağlı Çakırlı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmaya giden Üner, paraşütünü hazırladıktan sonra havalandı. Kısa süre sonra ters rüzgara kapılan Üner, paraşütüyle birlikte yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan Üner, olay yerine gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Üner'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.