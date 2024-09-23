Sivas'ta Yangın: Yaşlı Adam Pencerede Kurtarılmayı Bekledi - Son Dakika
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Sivas'ta Yangın: Yaşlı Adam Pencerede Kurtarılmayı Bekledi

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Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında, yaşlı adam pencereden kurtarılmayı bekledi. İtfaiye müdahale etti.

23.09.2024 14:46
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Canını zor kurtardı, pencereye çıkıp böyle yardım bekledi

Sivas'ta sabah saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Yangının çıktığı dairede yaşayan bir adam pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde bir apartmanda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Yangının çıktığı dairede yaşayan bir adam pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle dairede yaşayan yaşlı adam kendini pencereye attı. Pencereye çıkan yaşlı adam korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla yaşlı adam bulunduğu yerden kurtarılarak aşağı indirildi. Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas\'ta Yangın: Yaşlı Adam Pencerede Kurtarılmayı Bekledi
Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Yangın: Yaşlı Adam Pencerede Kurtarılmayı Bekledi - Son Dakika

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