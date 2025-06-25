Sivas\'ta Yüzük Sıkışan Vatandaşın Yardımına İtfaiye Ekipleri Yetişti

Sivas'ta parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde meydana geldi. Parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan kadın, çareyi itfaiyeye başvurmakta buldu. İtfaiye ekipleri, yüzüğü zarar vermeden dikkatli bir şekilde çıkararak kadını sıkıntıdan kurtardı. Yüzüğün çıkarılmasıyla birlikte rahat nefes alan Yılmaz, ekiplere teşekkür etti. - SİVAS