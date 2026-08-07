Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iki yılda 3 buçuk milyon TL ceza uyguladı

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 2024 ve 2026 yılları arasında yapılan denetimlerde toplam 3 buçuk milyon TL cezai işlem uygulandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler doğrultusunda kaldırım işgali, dilencilik, ruhsatsız faaliyet duraklara park, kamu malına zarar verme, çevre kirliliği, çeşmelerde araç yıkama, hafriyat dökme, ağaçlara zarar verme eylemlerini gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan denetimler sonucunda 2024-2026 yılları arasında toplamda yaklaşık 3 buçuk milyon TL tutarında ceza verildi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşaması, ortak kullanım alanlarının amacı doğrultusunda kullanılması ve kurallara uygun faaliyet gösteren esnafımızın haklarının korunması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'inci maddesine göre belediye zabıtası; beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Belediye Zabıta Yönetmeliği de zabıta teşkilatına belediye emir ve yasaklarını uygulama, umuma açık alanlarda gerekli kontrolleri yapma, izinsiz seyyar satışları ve yaya geçişini engelleyen işgalleri önleme sorumluluğu vermektedir. Bu nedenle Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar keyfi değil, kanunların belediyelere verdiği görevlerin yerine getirilmesidir. Denetimlerimiz kişi veya kesim ayrımı yapılmadan yürütülmekte; tespit edilen ihlaller tutanak altına alınarak mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Bu çerçevede; Seyyar satıcılar veya seyyar satış konusu; kent düzeninin yanı sıra adil rekabet, kayıtlı ekonomi ve halk sağlığı açısından da ele alınması gereken önemli bir meseledir. Şehrimizin en yoğun yaya güzergahlarından biri olan İstasyon Caddesi, özellikle yaz akşamlarında ailelerin ve her yaştan vatandaşımızın en çok tercih ettiği alanların başında gelmektedir. Ancak akşam saatlerinden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar cadde üzerinde yoğunlaşan izinsiz seyyar satıcılar, zaman zaman yaya geçişini ciddi ölçüde zorlaştırmakta; Sivaslıların kendilerine ait ortak alanlardan rahat ve güvenli biçimde yararlanmasını engellemektedir. Bazı seyyar satıcıların çevreyi ve vatandaşları rahatsız eden davranışları da Müdürlüğümüze iletilen şikayetler arasında yer almaktadır. Özellikle açıkta ve uygun olmayan şartlarda satılan gıda ürünlerinin nerede üretildiği, hangi şartlarda saklandığı, son tüketim tarihlerinin takip edilip edilmediği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenememektedir. Bu sebeple izinsiz gıda satışı yalnızca kaldırım işgali değil, doğrudan toplum sağlığını ilgilendiren ciddi bir sorundur. Kaldırımlar; iş yerlerinin teşhir veya satış alanı değil, başta çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve bebek arabası kullanan aileler olmak üzere bütün yayaların ortak kullanım alanıdır. Yaya geçişini daraltan ya da tamamen engelleyen işgaller, vatandaşlarımızı taşıt yoluna inmeye zorlayarak can güvenliği açısından da risk oluşturmaktadır. Müdürlüğümüz bu konuda hiçbir kişi veya işletmeye ayrıcalık tanımamaktadır. İşgali kim yaparsa yapsın gerekli uyarılar yapılmakta, ihlalin devam etmesi halinde yasal işlem uygulanmaktadır. Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil; ihlali sona erdirmek, kaldırımları gerçek sahipleri olan yayalara bırakmak ve şehir düzenini korumaktır. Vatandaşlarımızın yardım duygularını istismar eden ve kimi zaman organize biçimde yürütülen dilencilik faaliyetlerine karşı yapılan kararlı denetimler sonucunda şehir merkezindeki dilenci sayısında ciddi azalma sağlanmıştır. Bununla birlikte, özellikle belirli dönemlerde şehir dışından gelen kişilerin yeniden dilencilik yaptığı gözlemlenmektedir. Ekiplerimiz bu kişilere yönelik çalışmalarını sürdürmekte; denetimler sırasında mevzuat gereğince el konulan paralar tutanak altına alınarak Sivas Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne teslim edilmektedir" dendi.

1 Nisan 2024'ten bugüne bin 840 işlem

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen işlemler neticesinde kaldırım işgalinden bin 341 işlemde 1 milyon 831 bin TL, dilencilik suçunda 371 işlemde 540 bin TL, ruhsatsız faaliyet, duraklara park, kamu malına zarar verme, çevre kirliliği, çeşmelerde araç yıkama, hafriyat dökme, ağaçlara zarar verme eylemlerinde 128 işlemde 992 bin TL toplamda 3 milyon 363 bin TL cezai işlem uygulandı.