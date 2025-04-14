Sivas'ta Zirai Don Hasarı Tespiti Başladı

Sivas'ta etkili olan zirai don sonrası hasar tespit ve destek çalışmaları başladı.

Sivas genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşüyle meydana gelen zirai don, özellikle meyve ağaçları ve bazı tarım ürünlerinde ciddi zarara yol açtı. Zirai don nedeniyle Sivas Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı teknik ekiplerle birlikte etkilenen bölgelerde detaylı hasar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle gece saatlerinde eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları, çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz ve armut ağaçlarında büyük zarara neden oldu. Zirai dondan, meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçeleri başta olmak üzere ilin tamamı olumsuz etkilendi. İlk belirlemelere göre, meyve bahçelerinde yüzde 70 ila 100 arasında zarar meydana geldiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde tarla bitkilerinde ise önemli bir zarar tespit edilmedi. - SİVAS