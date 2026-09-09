Sivas'taki asfalt plent tesisinde boş tankerde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Sivas'taki asfalt plent tesisinde boş tankerde çıkan yangın korkuttu

Sivas\'taki asfalt plent tesisinde boş tankerde çıkan yangın korkuttu
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Sivas Gültepe Mahallesi'ndeki İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi'nde bulunan boş bir tankerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, duman kentin birçok noktasından görüldü.

Sivas'ta asfalt plent tesisinde bulunan boş bir tankerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında duman gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Gültepe Mahallesi İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi'nde bulunan kullanılmayan bir tankerde meydana geldi. Kısa sürede tankeri kaplayan alevleri görenler durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anında tankerden yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'taki asfalt plent tesisinde boş tankerde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'taki asfalt plent tesisinde boş tankerde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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