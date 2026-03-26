Sivas'tan Umreye Gidenler Mağdur Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'tan Umreye Gidenler Mağdur Oldu

26.03.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umre için para ödeyen 125 Sivaslı, uçağın gelmemesi üzerine polis merkezine başvurdu.

Sivas'tan kutsal topraklara gitmek üzere bir firmaya para ödeyen vatandaşlar mağdur oldu. Havalimanında uçağın gelmemesi üzerine vatandaşlar, soluğu polis merkezinde aldı.

İddiaya göre, umreye gitmek için bir firmanın Sivas acentesine binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın ertelemeleri sonrası mağdur oldu. Acentenin 26 Mart'ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.'den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.

"Açıkçası dolandırıldık"

Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart'ta Mekke'ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikayet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:29:38.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.