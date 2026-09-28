Sivas Zara'da 3 saatte 11 işyerinden yaklaşık 65 bin lira çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas Zara'da 3 saatte 11 işyerinden yaklaşık 65 bin lira çalan 3 kişi tutuklandı

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Sivas Zara'da geçtiğimiz gece 3 saatte 11 iş yerine giren 3 hırsızlık şüphelisi, yaklaşık 65 bin lira çaldıktan sonra Afyonkarahisar Bayat'ta yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Zara Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 3 saatte 11 iş yerine giren 3 hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde geçtiğimiz gece girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan 3 kişinin yakalanması için Zara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 160 lira para, 1 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0,15 gram madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Zara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas Zara'da 3 saatte 11 işyerinden yaklaşık 65 bin lira çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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