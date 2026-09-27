Sivas Zara\'da hırsızlar 5 iş yerinden yaklaşık 65 bin lira çalıp kapıları kapattı

Sivas'ın Zara ilçesinde alışılmadık bir hırsızlık vakası yaşandı. 3 saatte kapısını zorladığı 5 iş yerine giren hırsızlar, çıkarken kapıları kapatmayı da unutmadı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı dikkat çekti. Hırsızlık vakalarının son derece düşük olduğu Sivas'ta, esnafın tedbir alma ihtiyacı duymamasından istifade eden hırsızlar, Zara ilçesinde 3 saatte kapısını zorladığı 5 iş yerine girdi. İş yerlerindeki kasalarda bulunan yaklaşık 65 bin liralık bozuk parayı çalan hırsızlar bir iş yerinden de çiğ köfte aldı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşanan olayda, tornavida yardımı ile beş iş yerinin kapısını kolaylıkla açıp iş yerlerine giren hırsızlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Hırsızların kapıları açmakta hiç de zorlanmaması dikkat çekti. İki kişi oldukları anlaşılan hırsızın bir gün önceden müşteri gibi iş yerlerini kontrol ettiği öğrenildi. Öte yandan, hırsızların girdikleri iş yerlerinden çıkarken kapıları kapatıp çıktıkları görüldü. Bu nedenle sabah iş yerlerini açıp iş yerlerine giren esnaf, soyulduklarını sonradan fark etti. Polis ekipleri, il dışından geldiği düşünülen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsız tarafından iş yerinin kapısı zorlanan ama açılamayan Sinan Uçurum yaptığı açıklamada, "Olay gece saatlerinde yaşandı. Ben işlerimden dolayı saat 01.30'a kadar beklemiştim. Sabah iş yerine geldiğimde bir şey fark etmedim ama daha sonra Zara'da bir hırsızlık olayının olduğunu duydum. Kameraları izledikten sonra benim iş yerime de hırsızlık girişiminde bulunulduğunu gördüm. Kamera görüntülerinde net olarak hırsız yaklaşık 3 dakika tornavida ile kapıyı açmaya zorlamış. Açamayınca benim iş yerini bırakıp diğer esnaf arkadaşın iş yerine girmiş. Olay yaşandığı için üzgünüz. Esnaf arkadaşlara geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah böyle bir olayın bir daha memleketimizde yaşanmamasını temenni ediyorum. Kameralar her zaman açıktı. Hatta daha önceden gelip alışveriş yapmışlar. İzlediğimiz görüntülerde fark ettik ve emniyet güçlerine bildirdik. Hırsızların bir an önce yakalanmalarını diliyorum" dedi.