Siverek-Çermik karayolunun 20. kilometresinde otomobil yoldan çıktı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Çermik karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Çermik istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada araç sürücüsü S.S. ile araçta yolcu olarak bulunan N.S. (47) ve F.S. (14) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.