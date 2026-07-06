Siverek Kalesi Yolunda Zincir Kazaları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarihi Siverek Kalesi'ne çıkan yola araç girişini engellemek amacıyla çekilen zincir, sürücüler tarafından fark edilmeyince peş peşe kazalara neden oluyor.

Olay, Siverek Kalesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayaların güvenliğini sağlamak ve araç girişini önlemek amacıyla yolun iki tarafına çekilen zincir, sürücüler tarafından fark edilmeyince tehlike oluşturuyor.

Otomobil ve motosiklet sürücülerinin zinciri son anda fark edememesi nedeniyle meydana gelen kazalarda bazı araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yaşanan kazalar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin zinciri fark etmeyerek çarpması ve dengesini kaybetmesi dikkat çekti.

Vatandaşlar, aynı noktada benzer kazaların sık sık yaşandığını belirterek, zincirin daha görünür hale getirilmesini, reflektör veya uyarı levhalarıyla desteklenmesini istedi.

Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. - ŞANLIURFA