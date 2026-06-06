Siverek'te Aile İçi Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Siverek'te Aile İçi Silahlı Saldırı

Siverek\'te Aile İçi Silahlı Saldırı
06.06.2026 13:34
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, eşi ve kızını silahla yaraladı, kaçan şüpheli aranıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içerisinde çıkan tartışmada bir kişi, eşi ve kızını silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında H.T. (49), yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Hastanede tedavi altına alınan E.T. ve M.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te Aile İçi Silahlı Saldırı - Son Dakika

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