Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siverek'te Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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