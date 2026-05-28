Siverek'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte dereye giren ve boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde bulunan Delik Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan H.K. (13), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla dereye girdi. Bir süre sonra H.K'nin gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen H.K.'nin Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA