Siverek'te Fosseptik Çukuruna Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Siverek'te fosseptik çukuruna düşün çocuk hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.
Olay ilçeye bağlı Kırsal Kışla sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serhat Irmak oyun oynarken, dengesini kaybederek evlerinin bahçesinde atık su için kazılan çukura düştü.
Çocuğun çukura düştüğünü fark eden aile fertleri çocuğu çukurdan çıkartarak olay yerine 112 Acil Ekiplerini çağırdı.
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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