Siverek'te Hayvan Hırsızlığına Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siverek'te Hayvan Hırsızlığına Çözüm

Siverek'te 13 büyükbaş hayvan çalan şüpheli, köylülerin dikkatiyle yakalandı.

08.04.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te 13 büyükbaş hayvan çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 büyükbaş hayvan çalan hırsızlık şüphelisi başka bir köyde köylülerin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek'e bağlı Ergen Mahallesi'nde V.K.'ye ait 13 büyükbaş hayvan, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah saatlerinde hayvanlarının kaybolduğunu fark eden vatandaş, durumu jandarma ve çevredeki köylere bildirdi. Çalınan hayvanlar, aynı ilçedeki Ertem Mahallesi yakınlarında görüldü. Durumdan şüphelenen köylüler, hayvanları ve şüpheli M.Ş.'yi durdurarak jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken, hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Siverek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Hayvan Hırsızlığına Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
MEB’den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

12:13 MEB’den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:38 Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:26:13. #7.12#
SON DAKİKA: Siverek'te Hayvan Hırsızlığına Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement