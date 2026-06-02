Siverek\'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili makamlara sevk edilmek üzere işlemlere başlandığı öğrenildi. - ŞANLIURFA