Siverek'te lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle sürücü hafif yaralandı. Kaza, Siverek-Hilvan kara yolunda meydana geldi; ekipler olay yerine sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Siverek-Hilvan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 K 5100 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki şarampole devrilerek taşların arasına girdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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