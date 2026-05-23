Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından misket büyüklüğünde dolu yağdı.
Özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken, bazı bölgelerde olgunlaşmış ekinlerin zarar gördüğü öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışlı havanın yer yer etkisini sürdürebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siverek'te Misket Büyüklüğünde Dolu Yağdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?