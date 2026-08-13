Siverek\'te Poşetli Hırsız Bisiklet Çaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçede bulunan bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, gece saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçeye girdi. Şüpheli, bahçede bulunan bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, başına poşet geçiren kişinin bahçeye girerek bisikleti aldığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.