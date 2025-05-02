Siverek\'te Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yağış, ilçe genelinde kısa sürede etkisini artırırken, dolu nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanak sırasında art arda çakan şimşekler ise geceyi adeta gündüze çevirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yetkililer, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA