Siverek\'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Çermik kara yolu Altaylı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ersin K. (32) idaresindeki 54 AAK 438 plakalı araç, Siverek istikametine seyrederken aynı yönde ilerleyen Ramazan G. (22) yönetimindeki 59 LF 505 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Fatih G. (19), Berat G. (19) ve Ş.G. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih G. ile Ersin K.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA