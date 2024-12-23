Siverek'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Siverek'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Siverek\'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Siverek'te düzenlenen denetimlerde 21 kilo uyuşturucu ve 17 silah ele geçirildi.

23.12.2024 19:36
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü asayiş ve narkotik denetimlerinde toplam 21 kilo 358 gram uyuşturucu ve 17 adet silah ele geçirildi.

Siverek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü asayiş ve narkotik denetimlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 17 kilogram skunk türü uyuşturucu, 4 kilo 358 gram esrar, 12 adet tabanca, 5 adet tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ilçede huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

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